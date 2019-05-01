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Нетрезвых водителей будут выявлять в Тюменском районе

Общество, 17:27 29 мая 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" пройдет в Тюменском районе 31 мая, сообщает отделение ГИБДД МО МВД России "Тюменский".

В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции будут не только выявлять водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, но и напомнят трезвым водителям об опасности такого вождения.

Как известно, "пьяное" вождение нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Только с начала 2019 года на территории Тюменской области зарегистрировано 47 дорожных аварий с участием нетрезвых водителей, в результате которых погибло 10 человек и 68 - травмировано.

19 января на 14 км автодороги "Тюмень – Боровский - Богандинский" нетрезвый водитель выехал на полосу встречного движения, пострадал ребенок.

24 марта на 17 км автодороги "Тюмень - Каменка" водитель в состоянии опьянения допустил наезд на препятствие.

27 мая на 13 км автодороги "Тюмень – Криводанова" нетрезвый водитель съехал в кювет.

ГИБДД Тюменского района желает всем участникам дорожного движения безопасных дорог и призывает к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

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# акция , водители , ГИБДД , профилактика

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