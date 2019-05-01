В Литературно-краеведческом центре наградят победителей конкурса "Памятники Тюмени"

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Победителей конкурса "Памятники Тюмени" наградят в рамках закрытия дней исторического и культурного наследия в Литературно-краеведческом центре 31 мая в 17 часов, сообщает администрация города.

В краеведческом состязании приняли участие горожане от 6 лет и старше. Каждая возрастная группа выполняла отдельные задания. Это были заполненные буклеты с раскрасками и ответами на вопросы, фотографии и эссе на заданную тему. Участие приняли более двух тыс. человек.

Самые маленькие участники – от 6 до 9 лет – использовали для украшения своих раскрасок крашеные крупы, опил, сахар, разноцветные пайетки. А одна тюменка вылепила фигурки гимназистов из скульптурного пластилина.

Сочинения участников, которым 10 – 14 лет, также отличаются богатой фантазией. Один из участников предлагал провести для друга экскурсию на ковре-самолете, другой написал подробное письмо в большом конверте с рассказом о достопримечательностях Тюмени, третий приглашал прогуляться во времени. Самыми популярными объектами для предполагаемых гостей-туристов стали набережная Туры и сквер Сибирских кошек.

Интересными оказались и селфи на фоне архитектурных памятников. Герои снимков не только постарались передать красоту исторических зданий, но и проявили находчивость там, где памятник был недоступным для фотографирования.

Экспертная комиссия, в состав которой вошли тюменские историки, краеведы, ученые, художники, просмотрела творческие работы и определила победителей. Имена которых объявят на торжественной церемонии. Музыкальным подарком станет выступление солистов вокальной студии "Вдохновение".

Отметим, в 2019 году тема VIII городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени" – "Проездом в Тюмени". Он посвящен выдающимся личностям, которые побывали в Тюмени, и памятникам истории и культуры, которые они отметили в воспоминаниях.