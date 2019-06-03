Тобольск обладает значительным инвестиционным потенциалом, считает Александр Моор

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Тобольск обладает значительным инвестиционным потенциалом, считает Александр Моор

Нефтегазохимия и туризм - далеко не единственные направления для привлечения инвестиций в экономику Тобольска. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Реализуемые в Тобольске масштабные инвестиционные проекты компании СИБУР дают большой синергетический эффект для развития городской экономики. Это касается создания сопутствующих промышленных производств, которые использовали бы продукцию нефтегазохимических предприятий СИБУРа как сырье для выпуска товаров народного потребления и других продуктов с высокой добавленной стоимостью", - отметил глава региона.

Кроме того, по мнению губернатора, Тобольск обладает значительным инвестиционным потенциалом в таких сферах, как жилищное строительство, создание комфортной городской среды, торговля.

"Я уверен, что привлечение в древнюю столицу Сибири туристов дает огромные возможности для развития малому и среднему бизнесу. Гостиницы и хостелы, заведения общепита, производство и продажа сувенирной продукции, оказание востребованных гостями услуг - это направление может стать локомотивом роста городской экономики", - сказал Александр Моор.

Отметим, что объем промышленного производства в Тобольске за 2018 год составил около 486 млрд рублей - почти на 27% выше уровня 2017 года. Оборот розничной торговли увеличился более чем на 8%. По этому показателю Тобольск занимает второе место среди муниципалитетов региона.

Евгений Бабенко