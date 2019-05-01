Открыт прием заявок на конкурс "Лучшие руководители РФ"

| Фото: лучшиеруководители.рф | Фото: лучшиеруководители.рф

Прием заявок на всероссийский конкурс "Лучшие руководители РФ" стартовал 27 мая.

Конкурс проводится для выявления и поддержки перспективных и ответственных руководителей, предоставление им дополнительных возможностей на федеральном уровне.

Этап конкурса: регистрация, заполнение анкет, оформление электронной деловой визитки, корректировка контента на основе рекомендаций группы сопровождения, экспертно-аналитический этап, всероссийский публичный финал электронных деловых визиток, публикации в федеральных СМИ и отраслевых справочниках.

Участники конкурса должны удовлетворять требованиям: не старше 60 лет; стаж руководящей работы не менее двух лет; российское гражданство.

Условиями конкурса предусмотрены квоты по количеству участников от муниципальных образований, филиалов федеральных сетей, сферы агропромышленного комплекса. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса. Финал конкурса пройдет в феврале 2020 года.