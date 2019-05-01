В Тюменском Доме печати открылась выставка Игоря и Надежды Щетининых и их учеников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 50 пейзажей и натюрмортов, а также декоративно-прикладные работы представлены на выставке живописи и графики Игоря и Надежды Щетининых, которая открылась в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 30 мая.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экспозиция "Путь" - продолжение одноименного проекта, организованного художниками несколько лет назад, пояснил Игорь Щетинин на пресс-конференции в Доме печати.

"Проект существует около девяти лет, с тех пор мы регулярно организуем выставки. "Путь" основан на энтузиазме: мы сами оформляем, развешиваем работы, печатаем каталоги. Проект начинался как студенческий - мы выставляли работы наших учеников, затем к нему подключились наши коллеги. Мы показывали работы народного художника России Александра Новика, мастера Константин Шохов, Сергей Мокроусов, Григорий Демин, надеемся привлечь к участию в проекте одного из лучших акварелистов России Юрия Рыбьякова, - рассказал Игорь Щетинин. - В этот раз мы показываем работы молодых, но уже довольно известных мастеров, в том числе Виктории Рыбаковой и Анастасии Насоновой, а также дебютантов проекта "Путь" Максима Баркалина и Владимира Кашкарова", - сказал он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сегодня мастера, начавшие творческий путь под руководством Щетининых, успешно работают в Тюменской области, других регионах России и за рубежом. Воплощают свои проекты, организуют выставки. Художник Александр Тимкин подчеркивает, что для успеха экспозиции мало представить интересные работы, необходима также грамотная реклама.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По мнению участников пресс-конференции, сегодня художественные экспозиции в областной столице часто не привлекают достаточного внимания публики. На открытии выставки собираются полные залы, которые часто пустуют в последующие дни. Есть сложности и с тем, чтобы найти подходящую выставочную площадку. Курган в этом плане - приятное исключение, отмечают эксперты. Заслуженный художник России, профессор Тюменского государственного института культуры Михаил Гардубей отмечает интерес курганских зрителей к искусству, заведующая отделением Боровской школы искусств "Фантазия" Алена Головырских подчеркивает готовность предоставить выставочное пространство.

"В Кургане нас приглашают, и это здорово. В Тюмени с этим проблематично, сплошной энтузиазм. Поэтому Игорь Щетинин стал для меня примером: он открыл для меня проектную деятельность, показал, что мы можем выйти за рамки невозможного в творческой работе, педагогической деятельности, - отметила Алена Головырских. - Работая в школе, я реализую семь больших проектов, в рамках которых художники приезжают, бесплатно дают мастер-классы, выезжают на пленэр и говорят с детьми об искусстве".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Увидеть работы тюменских художников можно в пресс-центре информационного агенства "Тюменская линия". По предварительным данным, она будет открыта весь июнь.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Татьяна Ковалева