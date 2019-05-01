Подозреваемых в двойном убийстве задержали тюменские полицейские в Екатеринбурге

Фото с места происшествия | Фото: tyumen.sledcom.ru Фото с места происшествия | Фото: tyumen.sledcom.ru

Пятерых жителей Упоровского и Исетского районов обвиняет в убийстве двух человек следствием СКР по Тюменской области, сообщает ведомство.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) п. п. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, с целью сокрытия другого преступления).

По версии следствия, вечером 18 мая трое жителей Упоровского и Исетского районов из-за личных неприязненных отношений совершили заранее спланированное убийство своего 40-летнего знакомого недалеко от с. Николаевка Упоровского района. К сокрытию тела убитого, они привлекли еще двух своих знакомых, которые закопали его в лесу. Кроме того, обвиняемые также убили случайного свидетеля 1982 года рождения, который намеревался сообщить о совершенном преступлении в правоохранительные органы. Мужчину задушили, а тело с привязанным грузом утопили.

Четверо злоумышленников после совершения преступления покинули территорию Тюменской области.

Благодаря совместным действиям сотрудников следственного управления Следственного комитета России и УМВД России по Тюменской области, находящиеся в розыске мужчины были задержаны в Екатеринбурге и доставлены в Заводоуковский межрайонный следственный отдел.

Всем пятерым мужчинам предъявлены обвинения в совершении преступлений, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.