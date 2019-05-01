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Тюменка выманила у знакомого двести тысяч рублей

Происшествия, 18:21 30 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемую в мошенничестве задержали тюменские полицейские. Под предлогом займа денежных средств на лечение родственников девушка выманила у друга 200 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

29-летний тюменец обратился в полицию и сообщил, что у него забрали денежные средства. Полицейские установили, что мужчина познакомился в социальных сетях с девушкой.

С марта 2018 до января 2019 года новая знакомая под предлогом займа денежных средств на лечение родственников просила у возлюбленного разные суммы. Изначально ей потребовалось 500 тыс. рублей, затем 70 тыс. рублей.

Девушка обещала вернуть долги в ближайшее время. Вскоре мужчина понял, что тюменка его обманывала и никаких операций родственникам не требовалось. Потерпевший попросил вернуть долг в размере 200 тыс. рублей, но получил отказ.

Оперативники задержали 21-летнюю злоумышленницу, проживающую в Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошенничество , полиция , уголовное дело

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