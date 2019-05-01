Тюменская детская железная дорога объявила о начале сезона

| Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

50 сезон поездной практики для юных железнодорожников откроется на Тюменской детской железной дороге 1 июня, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Мероприятие откроется торжественной линейкой: ребят поздравят руководители Тюменского региона СвЖД и молодые специалисты, которые прошли школу малой магистрали и работают на предприятиях железнодорожного транспорта.

Детская железная дорога – не просто увлекательный аттракцион; это уникальный центр профориентации, который прививает школьникам навыки работы с машинами и механизмами, развивает интерес к инженерному делу. Во время летней производственной практики ребята под руководством опытных наставников будут трудиться помощниками машиниста, осмотрщиками вагонов, дежурными по станции, проводниками, билетными кассирами.

В летние каникулы ежегодную практику на малой магистрали пройдут более 500 воспитанников. В основном, это ученики 5-8 классов из Тюмени, пос. Винзили и Боровский. В течение года они занимались в кружке "Юный железнодорожник": изучали технические дисциплины и правила техники безопасности.

СвЖД совместно с правительством Тюменской области обсуждает перспективные проекты развития, реконструкции и благоустройства малой магистрали, создание на ее базе инновационной площадки для научно-технического творчества школьников.