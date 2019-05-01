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Королеву выпускного бала выберут в Тюмени

Общество, 19:16 30 мая 2019

скриншот видео moi-portal.ru | Фото: скриншот видео moi-portal.ru

Конкурс для выпускниц 11-х классов "Королева выпускного бала 2019" стартует с 3 июня, сообщает региональный департамент образования и науки.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, выпускнице необходимо отправить заявку по ссылке, прикрепить фотографию и рассказать о дате выпускного бала. Победительницу проекта выберут тюменские пользователи, которые смогут оставить свой голос понравившейся участнице. Онлайн-голосование пройдет с 4 по 16 июня, а 17 июня будет названо имя победительницы конкурса.

Одним из условий конкурса является выбор участницей красивого платья, в котором она появится на выпускном балу.

Напомним, в 2018 году "Королевой выпускного бала" стала Лиза Мокроусова, получившая в качестве подарка уникальный вечерний образ и возможность приехать на праздник на белом автомобиле премиум-класса.

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# выпускной бал , конкурс

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