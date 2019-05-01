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Миллион личинок пеляди выпустили в озеро Малый Чуртан

Экономика, 18:10 30 мая 2019

mcx.ru/ | Фото: mcx.ru/

1 млн личинок пеляди выпустил в озеро Малый Чуртан Викуловского района предприниматель Александр Вахнер.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила главный специалист районного управления сельского хозяйства Тамара Смирнова.

"Озеро в аренде у этого предпринимателя находится с 2009 года, - рассказала она. - Ежегодно он пополняет его рыбой, так, в 2017 году запускал личинки пелчира - это гибрид пеляди и чира, также завозил карпа, карася редкого вида и другие виды рыб. Объем каждый раз примерно одинаковый - около миллиона штук".

Сырье для водоема викуловский предприниматель приобретает в Тобольском рыбопитомнике. Как заметила представитель управления сельского хозяйства Викуловского района, в планах Александра Вахнера - запустить в озеро мальков форели.

Поймать на удочку пелядь, карпа и другое из Малого Чуртана местные жители и гости района могут на условиях устной договоренности с бизнесменом.

Районная администрация оказывает ему методическую поддержку. "Мы помогаем Александру Вахнеру формировать пакет документов на получение субсидии, - говорит Тамара Смирнова. - Не первый год региональное правительство выделяет субсидии предпринимателям на возмещение части затрат. В этом случае - возмещение затрат на покупку личинок рыбы".

Свежую рыбы предприниматель Александр Вахнер реализует на местном рынке и поставляет в Тюмень. Кроме того, добавляет специалист управления, он наладил переработку - в небольшой коптильне готовит рыбу, которую викуловчане покупают охотно.

Анжела Лебедева

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# Викуловский район , озеро , разведение , рыба

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