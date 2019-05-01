Утренняя зарядка помогает контролировать вес и давление, считают эксперты

| Фото: "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте" | Фото: "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте"

Обычная 10-минутная утренняя зарядка позволяет контролировать вес и давление, а также уменьшает на 11 % вероятность возникновения болезней сердца. Об этом узнали участники проекта "Спортивный заряд" на традиционном пятничном занятии на Городской площади в 8 часов 30 минут 31 мая, сообщает администрация Тюмени.

| Фото: "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте" | Фото: "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте"

Утренние упражнения показала тренер сети спортивных клубов CityFitness & CityFox Ольга Савко. Ведущий специалист департамента по спорту и молодежной политике Юрий Петрачук рассказал о пользе утренних занятий спортом.

Проект "Спортивный заряд" пополнился еще одной площадкой, во второй раз на зарядку вышел коллектив управы Ленинского административного округа.

Участников проекта на площадке рядом с ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (ул. Беляева, 33/1,) ждал сюрприз: занятие провел мастер спорта по дзюдо Андрей Родыгин. Он 9 лет тренирует молодых спортсменов в клубе "Мир борьбы".

К утренней зарядке по вторникам и пятницам в 8 часов 30 минут на восьми площадках города может присоединиться любой желающий.

| Фото: "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте" | Фото: "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте"

1 и 2 июня поклонников спорта и здорового образа жизни ждут в 9 часов утра тренеры в Гилевской роще (площадка рядом с базой ДЮСШ № 2), экопарке "Затюменский" (площадка для воркаута) и Комсомольском сквере (площадка в центре сквера).

Места проведения зарядок можно посмотреть на портале "Тюмень - наш дом" в разделе "Тюменский проект "Спортивный заряд".