Спорторганизаторы проведут для тюменцев в июне сто семьдесят мероприятий

| Фото: из группы "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" во ВКонтакте

Около 170 мероприятий по месту жительства проведут тюменские спорторганизаторы в июне, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

1 июня на нескольких площадках города тренеры детско-юношеских спортивных школ проведут соревнования по мини-футболу среди тюменцев в возрасте 7-17 лет. Они развернутся в сквере Семейный, во дворах домов на ул. Карнацевича, 6, Широтная, 152, Червишевский тракт, 94, Волгоградская, 121, Республики,180 и Судоремонтная, 16.

Игра в баскетбол, посвященная Дню защиты детей, состоится во дворе дома №2 на ул. Западносибирской, а на Домостроителей, 2 пройдут соревнования по стритболу. На футбольном поле СОШ № 92 горожан ждут турниры по футболу и баскетболу. У озера Утиного на ул. Геологоразведчиков, 14 тюменцев встретят веселыми стартами “Вспомним молодость” - принять участие в нем смогут дети и их родители. Мероприятия, посвященные детскому празднику, продлятся до 4 июня. С расписанием можно ознакомиться здесь.

В список бесплатных спортивных занятий по традиции вошли футбол, баскетбол, скандинавская ходьба, воркаут, общая физическая подготовка, шахматы, оздоровительная гимнастика.

Так, фитнес-клуб "Спарта" предложит людям в возрасте от 55 лет и старше комплекс "Здоровая спина", а центр развития творчества детей и юношества "Контакт"– суставную гимнастику. Детско-юношеский центр "Фортуна" дает возможность молодежи от 18 до 29 лет заняться единоборствами (рукопашный бой, самбо,и другими), а специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Центр дзюдо" – капоэйрой.

За плавание в пруду Студенческом отвечает ЦРТДиЮ "Контакт", а танцы для разных возрастов вам предложат детско-юношеская спортивная школа "ЦСТ", ДЮСШ " ТУРА" и ДЮСАШ "Неге". В тонкостях дартса помогут разобраться в ЦРТДиЮ "Грант". В студии "Йога час с Ларисой Рябковой" можно заняться йогой. В фитнес-клубе “Колизей” будут рады тем, кто хочет узнать, что такое цигун.

Перечни всех спортивных направлений, реализуемых по месту жительства населения, составлены отдельно по каждому административному округу города. Отдельно есть график занятий для людей старшего возраста.

Также предлагается список мероприятий по месту жительства. В июне их запланировано около 170. Расписания размещены на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, на портале "Тюмень - наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор", в группе "Спорторганизаторы Тюмени" во ВКонтакте.