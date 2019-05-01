Викуловские волонтеры организовали антитабачную акцию

| Фото: Викуловский районный Дом культуры | Фото: Викуловский районный Дом культуры

Акцию, посвященную Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая, организовали и провели волонтеры Викуловского районного Дома культуры.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая досуговым отделом Викуловского ДК Анастасия Шипачева.

"Мы с волонтерами подготовили буклеты для акции. Отразили в них самые глобальные проблемы, связанные с табакокурением, это и картинки и текст. Всего их изготовили 30 штук. Волонтеры, когда раздавали их, рассказывали каждому о вреде курения и последствиях, связанных с этой пагубной привычкой", - говорит она.

Набор волонтеров в Викуловском районном Доме культуры объявили в 2006 году. На сегодня в культурной среде района волонтерством заняты 25 человек, в возрасте от 12 до 17 лет.

"Волонтеры – незаменимые помощники во всех культурно-массовых мероприятиях. Берут на себя роль фотографов и видеографов. Помогают во время проведения досуговых площадок. И участвуют во всех агитационных, познавательных и развлекательных акциях, флешмобах", - рассказала Анастасия Шипачева.

Анжела Лебедева