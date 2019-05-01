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Викуловчане стали победителями первенства по вольной борьбе

Спорт, 18:43 31 мая 2019

vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Победителями открытого личного первенства по вольной борьбе стали представители Викуловского района. Егор Липчанский, Сергей Морев, Роман Шорохов и Артем Камагоров завоевали первые места в своих весовых категориях, сообщает администрация муниципального района.

Участие в соревнованиях приняли более 50 ребят из Голышмановского, Омутинского, Абатского и Викуловского районов. За звание сильнейшего боролись юноши в весовых категориях от 30 до 92 кг.

vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Серебряными призерами первенства стали викуловчане Даниил Корнюшин, Кирилл Мельников, Николай Соснин и Иван Ярославцев.

vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

На третью ступень пьедестала поднялись: Алексей Лунев, Вадим Бакшеев, Евгений Дюков, Игорь Ступенко, Евгений Пленкин и Виталий Крупенников.

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# Викулово , вольная борьба

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