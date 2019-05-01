Квесты, фестиваль ГТО и живая сказка удивят ишимцев 1 июня
День защиты детей в Ишиме пройдет ярко и масштабно. Жителям и гостям города предложат разнообразную программу. Мероприятия начнутся в 10 часов.
Музыкальный спектакль, декорацией к которому будет служить диафильм "Карлик Нос" приглашает зрителей в Арт-галерею. Там же состоится презентация выставки "Ишимский ковер".
Музей "Городская управа" ждет любителей живых сказок в 12 часов. В 16 часов КиноКлуб презентует детскую киноленту.
В концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ пройдет отчетный концерт детского центра хореографического искусства "Мы - великие таланты".
Интерактивные площадки и праздничная программа развернутся в Фестивальном парке города.
Дошколят приглашают на квест "В поисках клада", городской командный квест "Эхо времен" расположит станции на всей территории парка.
Фестиваль ГТО "Мама, папа, я - ГТО сдает семья" ждет семьи спортсменов на площадке возле аттракциона "Емеля".
В рамках Дня защиты детей на территории Фестивального парка пройдет акция "Терроризму - нет!".
Инна Кондрашкина