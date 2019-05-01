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Квесты, фестиваль ГТО и живая сказка удивят ишимцев 1 июня

Общество, 19:05 31 мая 2019

Фестивального парка | Фото: Фестивального парка

День защиты детей в Ишиме пройдет ярко и масштабно. Жителям и гостям города предложат разнообразную программу. Мероприятия начнутся в 10 часов.

Музыкальный спектакль, декорацией к которому будет служить диафильм "Карлик Нос" приглашает зрителей в Арт-галерею. Там же состоится презентация выставки "Ишимский ковер".

Музей "Городская управа" ждет любителей живых сказок в 12 часов. В 16 часов КиноКлуб презентует детскую киноленту.

В концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ пройдет отчетный концерт детского центра хореографического искусства "Мы - великие таланты".

Интерактивные площадки и праздничная программа развернутся в Фестивальном парке города.

Дошколят приглашают на квест "В поисках клада", городской командный квест "Эхо времен" расположит станции на всей территории парка.

Фестиваль ГТО "Мама, папа, я - ГТО сдает семья" ждет семьи спортсменов на площадке возле аттракциона "Емеля".

В рамках Дня защиты детей на территории Фестивального парка пройдет акция "Терроризму - нет!".

Инна Кондрашкина

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# День защиты детей , Ишим

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