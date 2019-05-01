Названы победители регионального этапа конкурса "Семья года"

| Фото: архив Региональный центр "Семья" | Фото: архив Региональный центр "Семья"

Чествование семей – победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года-2019" прошло во Дворце культуры "Нефтяник" 31 мая, сообщает Центр "Семья".

Всего в конкурсе приняли участие 60 семей области. Они боролись за победу в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Семья-хранитель традиций", "Сельская семья", "Золотая семья".

Победителями регионального этапа конкурса в номинации "Многодетная семья" стала семья Станислава и Надежды Подкорытовых из Тюмени.

Среди молодых семей диплом победителя вручен тюменской семье Константина и Натальи Селифановых.

Нурпеисовы Галиолла и Баян из Тюмени признаны победителями в номинации "Семья – хранитель традиций".

Иван и Алена Ахметовы из Тюменского района стали победителями в номинации "Сельская семья".

В номинации "Золотая семья", по мнению организаторов, представленные работы соответствовали только критериям третьего места. И здесь отмечены Григорий и Августа Кузнецовы из Упоровского района.

Конкурсные материалы семей, занявших 1 места в каждой из номинаций, направлены на рассмотрение в оргкомитет Всероссийского конкурса для участия в последнем, всероссийском этапе конкурса. Семьи, победившие в финальном этапе, отправятся в столицу на награждение.