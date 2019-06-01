Агентство "Тюменская линия" победило во всероссийском конкурсе финансовой журналистики

Корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" Ирина Ромашкина заняла первое место в финале всероссийского конкурса финансовой журналистики среди регионов России "Рублевая зона" в номинации партнеров Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи "Доступно о товарно-сырьевой бирже".

Еще одним победителем в данной номинации стал сотрудник издания "Деловой Петербург" Александр Пирожков. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве. Конкурс финансовой журналистики "Рублевая зона" проводится с 2015 года под эгидой комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку и Союза журналистов России.

Интервью с управляющим директором Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексеем Рыжиковым "Биржа приглашает регионы на торги" Ирина Ромашкина подготовила, работая на региональном этапе Национального лесного форума, который прошел в Тюмени 11 и 12 апреля.

Напомним, информационное агентство "Тюменская линия" стало основным информационным партнером тюменского этапа Национального лесного форума и полностью обеспечило освещение этого важного мероприятия в региональных и федеральных средствах массовой информации.

Соб. инф.