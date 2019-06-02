"Ливерпуль" одержал победу в Лиге чемпионов

| Фото: UA-Football | Фото: UA-Football

"Ливерпуль" нанес поражение лондонскому "Тоттенхэму" и выиграл футбольную Лигу чемпионов, сообщает "Р-спорт".

Финальный матч двух английских клубов, прошедший на мадридском стадионе "Метрополитано", завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах и Дивок Ориги.

Уже на первой минуте встречи защитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко сыграл рукой в своей штрафной площади, и главный арбитр Дамир Скомина назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал Салах. На 87-й минуте Ориги поразил ворота Уго Льориса, установив окончательный счет в матче.

До победы в Мадриде "Ливерпуль" выигрывал Лигу чемпионов в 2005 году. Ранее мерсисайдский клуб завоевывал трофей в 1977, 1978, 1981 и 1984 годах, тогда турнир назывался Кубком европейских чемпионов.