Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

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90 человек умерли лихорадки Денге в Таиланде с начала года, сообщает Роспотребнадзор.

В стране регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге. С начала года в центральных и южных районах Таиланда зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболеваний среди людей, в том числе за последние две недели - 21 тысяча.

В ведомстве обратили внимание, что рост заболеваемости связан с началом сезона муссонов и сильной жары. Власти страны принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки.

Роспотребнадзор рекомендует в целях защиты от укусов насекомых носить одежду, максимально закрывающую тело, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях обязательно вешать противомоскитные сетки на окна и двери.