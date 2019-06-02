Названы самые популярные товары среди россиян весной

| Фото: RunLab | Фото: RunLab

Россияне стали чаще покупать спортивные товары весной этого года, сообщает РИА "Новости".

Исследование потребительской активности россиян провели оператор фискальных данных "Платформа ОФД" и компания "Геоинтеллект". Согласно исследованию, по сравнению с весной прошлого года россияне стали чаще покупать кроссовки, спортивные футболки и брюки. Объем покупок спорттоваров вырос более чем на 30%.

Также на 16% выросло потребление электроники (смартфонов, умных браслетов и часов) и на 18% – садовых товаров и стройматериалов.

По мнению аналитиков, рост продаж этих категорий товаров связан с развитием онлайн-торговли в России.