Названы самые популярные товары среди россиян весной
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Россияне стали чаще покупать спортивные товары весной этого года, сообщает РИА "Новости".
Исследование потребительской активности россиян провели оператор фискальных данных "Платформа ОФД" и компания "Геоинтеллект". Согласно исследованию, по сравнению с весной прошлого года россияне стали чаще покупать кроссовки, спортивные футболки и брюки. Объем покупок спорттоваров вырос более чем на 30%.
Также на 16% выросло потребление электроники (смартфонов, умных браслетов и часов) и на 18% – садовых товаров и стройматериалов.
По мнению аналитиков, рост продаж этих категорий товаров связан с развитием онлайн-торговли в России.