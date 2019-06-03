В Тюмени наградили участников конкурса "Путешествие в сказку Петра Ершова"

| Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Доброй традицией назвал региональный конкурс детского рисунка "Путешествие в сказку Петра Ершова. Конек-Горбунок глазами юных художников" секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", координатор проекта Андрей Артюхов на церемонии награждения, которая состоялась у ДК "Нефтяник" 1 июня.

Как сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", Андрей Артюхов поздравил авторов лучших работ, поблагодарил ребят и их педагогов за участие в конкурсе.

"Это наш третий конкурс детского творчества, и можно говорить о том, что сложилась добрая традиция. Оргкомитет уже обсудил планы на будущее: принято решение в следующем году провести четвертый конкурс. Мы продолжим тему всемирно известной сказки Петра Ершова и предлагаем юным художникам обратить внимание на одежды главных героев. И, конечно, мы вновь издадим альбом с лучшими детскими рисунками", — поделился Андрей Артюхов.

Юным художникам предложили несколько номинаций: "Мой Ершов. В гостях у сказочных героев", "Волшебная сказка" и "Конек-игрушка". Если в первых двух номинациях ребята соревновались в искусстве иллюстраций, то последняя была для тех, кто пробует себя в прикладном мастерстве — лепке, росписи по дереву, аппликации и так далее. Конкурс поделили на три возрастные группы: самые маленькие — от 4 до 7 лет, с 8 до 12 и с 13 до 16 лет.

Одной из самых юных участниц конкурса стала Татьяна Никонова, внучка известного мастера Юрия Брусенцова. Девочка лепит с двух лет, мама занимается с ней практически каждый день. Таня может часами заниматься лепкой. На конкурс она сделала глиняного "Рыбу-кита". Сказка "Конек-Горбунок" у девочки самая любимая. Андрей Артюхов поздравил девочку с первым в ее жизни юбилеем – вчера Тане исполнилось пять лет.

Уполномоченный по защите прав ребенка в Тюменской области Андрей Степанов отметил, что конкурс не только раскрывает таланты детей, но и выполняет образовательную функцию, поскольку, прежде чем рисовать, ребята лучше узнали о великом произведении сибирского сказочника.

Андрей Степанов вручил благодарственное письмо автору идеи и куратору проекта, доктору искусствоведения Наталье Сезевой за вклад в развитие творческого потенциала юных тюменцев.

Награждая победителей, она сообщила, что ежегодно расширяется география и увеличивается число участников. Наталья Сезева поделилась: "Жюри оказалось в непростой ситуации: из огромного количества талантливых работ нужно было определить 50 лучших. Кроме того, мы выбрали 100 рисунков, которые войдут в новый в альбом".

О новом издании подробнее рассказал исполнительный директор Тюменского дома печати Лев Нежданов: "Редакционная коллегия уже приступила к работе над альбомом, который посвящен иллюстрированию сказки Петра Ершова. В него войдут как работы детей, так и иллюстрации прославленных художников. Напомню, в этом году в октябре мы будем отмечать 185-летие "Конька-Горбунка", к этому времени новый альбом выйдет в свет".

Напомним, конкурс был приурочен к 185-летию первого издания сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок". В нем приняли участие 600 учеников кружков и студий домов творчества, центров эстетического воспитания, лицеев, а также учащиеся художественных школ и школ искусств Тюменской области в возрасте от 4 до 16 лет.