Ишимец грозился убить гостью табуреткой

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

За угрозу убийством ишимские полицейские задержали местного жителя. Нетрезвый мужчина выгонял из дома подругу сожительницы, сообщает УМВД по Тюменской области.

Участковый уполномоченный выяснил, что потерпевшая находилась у подруги в гостях. Сожитель хозяйки в состоянии алкогольного опьянения стал высказывать претензии к гостье и требовать, чтобы она ушла. Мужчина замахнулся на женщину табуретом и заявил, что убьет ее.

Потерпевшая выбежала на улицу и вызвала полицию. 40-летний подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье 119 "Угроза убийством". Статья предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.