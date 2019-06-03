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Ишимец грозился убить гостью табуреткой

Происшествия, 11:25 03 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

За угрозу убийством ишимские полицейские задержали местного жителя. Нетрезвый мужчина выгонял из дома подругу сожительницы, сообщает УМВД по Тюменской области.

Участковый уполномоченный выяснил, что потерпевшая находилась у подруги в гостях. Сожитель хозяйки в состоянии алкогольного опьянения стал высказывать претензии к гостье и требовать, чтобы она ушла. Мужчина замахнулся на женщину табуретом и заявил, что убьет ее.

Потерпевшая выбежала на улицу и вызвала полицию. 40-летний подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье 119 "Угроза убийством". Статья предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

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# Ишим , полиция , уголовное дело , угроза убийством

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