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Фотоконкурс "Тюменский ВелоБум" набирает популярность

Общество, 17:04 03 июня 2019

Фотоконкурс "Тюменский ВелоБум" во ВКонтакте | Фотоконкурс "Тюменский ВелоБум" во ВКонтакте

Более 40 тюменцев прислали работы на фотоконкурс "Тюменский ВелоБум", который продлится до 10 июня, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Среди присланных фотографий с железным конем и демонстрацией навыков обращения с ним уже есть несколько оригинальных и креативных снимков. Например, Дмитрий Малков опубликовал в конкурсном альбоме работу "Кони на отдыхе", где запечатлел на ночном фоне 12 перевернутых велосипедов, а Екатерина Заграчева нашла немалых размеров детский трехколесный велосипед и сделала фото под названием "Велик ВЕЛИКоват!". Впечатляющее фото получилось также у Константина Заикина, который демонстрирует своего двухколесного друга в процессе подтягивания на турнике.

Напомним, что стать участником конкурса может любой желающий старше семи лет. От каждого участника принимается по одной работе. В социальной сети "ВКонтакте" нужно подписаться на аккаунт организатора, загрузить сделанную фотографию с изображением велосипеда в альбом группы под #тюменскийвелобум и указать автора снимка и название.

Итоги конкурса объявят во время велофестиваля на площади у правительства Тюменской области 12 июня. Победителям вручат сертификаты номиналом 5 тыс., 3 тыс. и 2 тыс. рублей от сети ортопедических салонов "Мастер осанки".

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# велопробег , здоровый образ жизни , фотоконкурс

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