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Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Общество, 18:32 03 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очередная короткая рабочая неделя ждет россиян, сообщает радио Sputnik со ссылкой на Роструд.

По случаю празднования Дня России 12 июня станет выходным, а 11 июня рабочий день будет сокращен на один час. Продолжительные выходные в ведомстве обещают осенью. По случаю Дня народного единства россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.

Праздники – это хорошо, но практика переноса праздничных дней не имеет смысла, сказал в интервью радио Sputnik доктор экономических наук, профессор, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

"Праздники сами по себе возникают не по желанию какого-то отдельного человека. Это наша культура, наша история. Естественно, переносить праздники, которые возникли историческим образом, в разные стороны не имеет смысла. Они должны быть раз и навсегда зафиксированы. Следует подумать о переносе праздников, если они приходится на выходные дни. Нужно следовать той технологии, которая существует везде в мире. Если праздник попал на выходные - ну вот, не повезло, в следующем году повезет. Таким образом, мы не будем иметь ситуацию, при которых работодатель, работники страдают из-за уменьшения количества рабочих дней. Компания может потерять своих поставщиков, потребителей", — считает профессор.

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# праздники , Россия , Роструд

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