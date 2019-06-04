Юные тюменцы постигают азы молекулярной кухни и гончарного искусства

| Фото: центр «Семья» | Фото: центр «Семья»

Информационно-просветительский проект ТехноClub стартовал на базе тюменского регионального центра "Семья", сообщает учреждение.

Участники приобретут навыки 3D-моделирования и печати, создания роботов и управления дронами, на занятиях по творческим направлениям проявляют фантазию на мастер-классах, создают сувениры и поделки своими руками, знакомятся с азами молекулярной кухни и гончарного мастерства. Также с детьми проводят занятия психологи, которые учат ребят бесконфликтному общению, снятию напряжения и стресса.

"На нашем проекте дети приобретают навыки будущего, изучают востребованные современные профессии, учатся дружить и работать в команде, - рассказала директор центра "Семья" Елена Перминова. - Занятия в рамках проекта организованы по принципу лагерных смен. Родители могут оставить ребенка в центре на весь день, специалисты и психологи проекта сделают его интересным и познавательным!"

Все занятия проходят в интересной, легкой, игровой форме. Проект будет длиться все лето. Узнать подробную информацию и записаться на смены можно на сайте 72cs.ru и по телефонам: 20-21-42 и 89058258333.