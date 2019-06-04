Уватнефтегаз - победитель зонального тура летней спартакиады НК "Роснефть"

| Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

ООО "РН-Уватнефтегаз" стал победителем зонального тура XV Летней cпартакиады ПАО "НК "Роснефть". Она проходила в Тюмени с 30 мая по 2 июня, сообщает пресс-служба компании.

Серебряными призерами стала команда АО "Самотлорнефтегаз", бронзу завоевали спортсмены АО "Томскнефть" ВНК.

В качестве хозяина зонального тура cпартакиады ООО "РН-Уватнефтегаз" в пятый раз подряд принимало соревнования на спортивных площадках Тюмени. В этом году в них приняли участие 420 спортсменов из 12 команд, представляющих дочерние общества "Роснефти" из Тюмени, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Нягани, Нефтеюганска и других городов Западной Сибири.

Медали были разыграны в 11 видах спорта. Сотрудники ООО "РН-Уватнефтегаз" стали победителями в семи из них.

Так, Людмила Данилова и Рафаил Фарахов завоевали золотые медали в личном и командном первенствах по шахматам. Не было равных игрокам Уватнефтегаза в настольный теннис Анастасии Нагаевой и Александру Романову. В гиревом спорте в весовой категории до 90 кг бронзовым призером стал сотрудник предприятия Константин Бакум.

В соревнованиях по легкой атлетике на пьедестал поднялись Олеся Повышева (2 место на дистанции 500 м), Мария Гугучкина (1 место на дистанции 500 м) и Фарид Шафиков (3 место на дистанции 1000 м). Также легкоатлеты Уватнефтегаза пришли к финишу первыми в эстафетах – 4х100 м у женщин и 4х400 м у мужчин.

В игровых видах спорта обладателями золотых медалей стали баскетболисты и волейболисты ООО "РН-Уватнефтегаз". А игрок волейбольной команды Роман Куприянов был признан лучшим нападающим Спартакиады. Безоговорочными победителями оказались сотрудники предприятия и в самом зрелищном виде спорта, который по традиции завершал соревновательные дни, - перетягивании каната.

В течение трех дней спартакиады трибуны болельщиков заполняли не только участники соревнований, но и их коллеги, а также члены семей. 1 июня ООО "РН-Уватнефтегаз" совместно с первичной профсоюзной организацией предприятия организовал праздничную программу для детей сотрудников дочерних обществ компании. В этот же день между спортсменами и болельщиками был проведен розыгрыш спортивных призов, главными из которых были велосипед, гироскутер и электрический самокат.

Выступая на церемонии закрытия зонального тура XV летней спартакиады ПАО "НК "Роснефть", и.о. генерального директора ООО "РН-Уватнефтегаз" Дмитрий Седов отметил, что компания поддерживает занятия спортом и стремление сотрудников к ведению здорового образа жизни – на месторождениях оборудуются спортивные залы, под флагом "Роснефти" нефтяники участвуют в соревнованиях регионального и федерального масштаба. Содействие развитию спорта – одно из основных направлений благотворительной деятельности компании. Дмитрий Седов поблагодарил спортсменов за честную игру и волю к победе: "Я поздравляю каждого, кто будет подниматься на пьедестал. Вы заслужили свои медали в честной борьбе, вы – гордость своих предприятий!".

Призеры cпартакиады – сотрудники ООО "РН-Уватнефтегаз", АО "Самотлорнефтегаз" и АО "Томскнефть" ВНК – выступят в сентябре на финальном туре XV Летней cпартакиады ПАО "НК "Роснефть" в Сочи. Конкуренцию им составят команды, которые станут победителями зональных туров соревнований в Хабаровске, Ангарске, Самаре, Бузулуке, Уфе, Рязани, Краснодаре и Туапсе.