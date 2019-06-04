Александр Моор: мусульмане Тюменской области бережно хранят мудрость поколений

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Ураза-байрам занимает особое место в жизни мусульман. Традиции праздника олицетворяют высокие нравственные и духовные идеалы, стремление человека к состраданию, милосердию и заботе о ближнем.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей Тюменской области, исповедующих ислам, с наступлением праздника Ураза-байрам.

По словам главы региона, мусульмане Тюменской области бережно хранят мудрость поколений, дорожат добрыми взаимоотношениями с представителями разных народов и религий, реализуют совместные культурно-просветительские проекты. Все это служит надежным фундаментом взаимного доверия и способствует гармоничному развитию Тюменской области.

"Желаю всем вам мира и добра, благополучия и взаимопонимания!", - сказал Александр Моор.