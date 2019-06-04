  • 4 июня 20194.06.2019вторник
  • USD65,5547
    EUR73,2180
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер южный

Александр Моор: мусульмане Тюменской области бережно хранят мудрость поколений

Губернатор, 10:36 04 июня 2019

https://admtyumen.ru/ | Фото: https://admtyumen.ru/

Ураза-байрам занимает особое место в жизни мусульман. Традиции праздника олицетворяют высокие нравственные и духовные идеалы, стремление человека к состраданию, милосердию и заботе о ближнем.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей Тюменской области, исповедующих ислам, с наступлением праздника Ураза-байрам.

По словам главы региона, мусульмане Тюменской области бережно хранят мудрость поколений, дорожат добрыми взаимоотношениями с представителями разных народов и религий, реализуют совместные культурно-просветительские проекты. Все это служит надежным фундаментом взаимного доверия и способствует гармоничному развитию Тюменской области.

"Желаю всем вам мира и добра, благополучия и взаимопонимания!", - сказал Александр Моор.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Ураза-байрам

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:36 04.06.2019Александр Моор: мусульмане Тюменской области бережно хранят мудрость поколений
06:55 04.06.2019Александр Моор поздравил тюменских футболистов с победой в чемпионате России
21:58 03.06.2019Офис почетного консула Республики Корея открылся в историческом особняке тюменского купца
16:20 03.06.2019Посевная в регионе опережает темпы прошлых годов