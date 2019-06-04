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Офисные работники присоединились к проекту "Спортивный заряд"

Спорт, 12:04 04 июня 2019

из группы "Спортивный заряд" во ВКонтакте | Фото: из группы "Спортивный заряд" во ВКонтакте

Работники офисов начали охотно присоединяться к зарядкам в рамках проекта "Спортивный заряд" в Тюмени, сообщает администрация города.

Несмотря на погоду, 4 июня было многолюдно на Городской площади у администрации Тюмени. Работники соседних офисов начали приходить на утренние занятия – они берут на работу кроссовки и спортивные костюмы, а после зарядки вновь соответствуют деловому стилю.

"Изменить это хмурое утро нам поможет наш внутренний настрой и, как всегда, "Спортивный заряд"!", – подбадривал тюменцев неизменный ведущий утренней гимнастики на Городской площади Юрий Петрачук.

Тренер сети фитнес-клубов "Атлетик Джим" Юлия Мустафина начала разминку с суставной гимнастики, которой рекомендуют заниматься всем. Она ценна профилактикой возрастных нарушений и травм. Такая тренировка увеличивает выносливость суставов и позвоночника, укрепляет их, увеличивает гибкость. Следующий комплекс динамических упражнений от энергичного тренера закрепил выносливость и силу, растяжка – координацию.

15-минутные зарядки проводятся каждую неделю во вторник и пятницу в 8 часов 30 минут. В выходные занятия организуют в 9 часов в сквере Комсомольский (центральная площадка), экопарке Затюменский (площадка рядом с базой ДЮСШ № 2) и Гилевской роще (площадка для воркаута).

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# зарядка , здоровый образ жизни , ЗОЖ

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