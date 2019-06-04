В Тюмени пройдет праздник в честь Уразы-байрам

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Областной религиозный праздник "Ураза-байрам" начнется в сквере Юрия Куталова (за Дворцом национальных культур "Строитель") 5 июня в 18 часов, сообщает ДНК "Строитель".

Специалисты по сохранению и развитию татарской культуры Дворца национальных культур "Строитель" совместно с Казыятским управлением мусульман Тюменской области приглашают мусульман на один из самых почитаемых праздников в исламе.

Он традиционно начнется со слов священного Корана. Собравшихся поздравят религиозные и национальные лидеры. Продолжится празднование чтением аятов Корана, чтениями баятов и мунаджатов, творческими номерами в традиционных для этнических мусульманских народов жанрах.

На территории сквера будут работать интерактивные площадки. Для женщин пройдут мастер-классы по завязыванию платков и мехенди. Мужчины смогут принять участие в спортивных состязаниях и национальных играх. Для детей подготовлены игры, конкурсы и викторины.

"Ураза-байрам" завершится традиционным праздничным угощением.

Вход свободный.