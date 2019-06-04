Слепые актеры покажут тюменцам "Тарарам"

| Фото: «Экспериментальный шекспировский театр» | Фото: «Экспериментальный шекспировский театр»

Инклюзивный спектакль "Тарарам" по произведениям Саши Чёрного презентуют актеры тюменского молодежного "Экспериментального шекспировского театра" на сцене многофункционального центра инклюзивных искусств и технологий (ул. 9 Января, 75). Премьерные показы 7, 8 и 9 июня в 14 часов.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" режиссер-постановщик спектакля Екатерина Матюшкина, в основу спектакля вошли стихотворения Саши Чёрного из цикла о первой мировой войне: "Легенда, "Письмо от сына", "Сборный пункт", "Легенда", "Под лазаретом", "На фронт", "В чужой квартире", "Атака", "На поправке", "Репетиция", "Стилизованный осел", "Во имя чего". Прозвучат песни, романсы и музыка конца XIX – начала XX века.

Все роли в спектакле исполнят участники инклюзивной театральной студии Центра инклюзивных искусств и технологий. Сашу Чёрного сыграет Ринат Мансуров. Всего в постановке задействовано 12 артистов. Для зрячего человека представление будет выглядеть как обычный спектакль. Только играть будут слабовидящие и незрячие тюменцы, пояснила Екатерина Матюшкина. Партитура мизансценически построена так, чтобы незрячий человек смог передвигаться по площадке.

"Скрывать нечего – играть слепому сложнее, чем видящему человеку. Когда даешь рекомендацию, как работать с ролью, зрячему можно показать. Актер поймет режиссера не только через его слова, но и через выражения, жестикуляцию, пластику. У незрячего актера такой возможности нет. Ему надо правильно объяснить действия, используя лаконичные, выжатые, конкретные, весомые фразы, плюс, чтобы он почувствовал, почему ему нужно двигаться именно так", – описала методику постановщик спектакля.

Участниками инклюзивной театральной студии стали активисты Тюменского областного отделения Всероссийского общества слепых. Первоначально в состав студии входило более 20 человек. За полгода они прошли образовательный и тренинговый курс под руководством руководителя студии Екатерины Матюшкиной. Актеры-любители занимались сценической речью, актерским мастерством, сценическим движением и другими специальными дисциплинами.

Многофункциональный центр инклюзивных искусств и технологий – проект молодежного "Экспериментального шекспировского театра", созданный при поддержке Фонда президентских грантов, а также Фонда поддержки и развития филантропии КАФ.

1 июня 2019 года "Шекспировский театр" стал десятикратным победителям конкурса президентских грантов. На этот раз активисты лидировали с проектом "Благотворительные гастроли инклюзивного аудиотактильного (4-D) спектакля "Кавказский пленник" по городам УФО. Спектакль предназначен для слабовидящих и слепых людей.

"В зрительском зале используются выразительные художественные средства, которые понятны всем. Это не просто спектакль с закрытыми глазами – пришел человек, закрыл глаза и сидит, смотрит, как незрячий. А изначально используются средства, которые дают возможность использовать не только визуальные эффекты. Постановку играют с помощь звука, обоняния, вибрации, контакта. Если слепой или слабовидящий сидит в зрительском зале, то используют прямой контакт героя и зрителя – через прикосновения, запахи, вибрации", – рассказала Екатерина Матюшкина.

Благотворительные гастроли – это одно из самых масштабных и наиболее давних направлений деятельности "Шекспировского театра" в рамках долгосрочной социально-культурной программы "Социальный театр", которую артисты реализуют с 2007 года. Первые благотворительные гастроли театра состоялись в 2012 году, с инклюзивным спектаклем для слабовидящих и слепых детей "Сказки старого Тролля". За шесть лет театр выезжал на благотворительные гастроли уже пять раз, уникальные инклюзивные спектакли на выезде посетило более 2 тыс. 500 зрителей разных возрастов, включая большое количество людей с различными проблемами здоровья.

Ирина Ромашкина