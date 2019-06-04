  • 4 июня 20194.06.2019вторник
  • USD65,5547
    EUR73,2180
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер западный

Тюменские единороссы приобрели для семьи Тархановых кресло-каталку и ортопедический матрас

Общество, 17:32 04 июня 2019

"Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

Кресло-каталку и специальный ортопедический матрас для семьи Тархановых из садоводческого товарищества "Березняки-2" близ Тюмени приобрели члены первичного отделения партии "Единая Россия" № 45 Сергей Сидоров и Баймрза Анисов.

20-летние Елена и Наталья Тархановы – инвалиды с тяжелой формой ДЦП. Их мама Светлана одна ухаживает за двумя дочерями. Проблемы со здоровьем у девочек начались с рождения. По словам Светланы Тархановой, ей предлагали отказаться от детей: предупреждали, что малышки проживут не больше пяти лет.

"Девочки спят вместе со мной, чтобы всегда быть под присмотром. Матрас до этого у нас был старый – мы его покупали шесть лет назад на свои деньги. Коляска поможет нам гулять, потому что до этого вывозить девочек гулять было абсолютно не на чем", – рассказала Светлана Тарханова.

Выбрать ортопедический матрас и кресло-каталку для Тархановых помогли главный врач поликлиники Ольга Дурегина и ее заместитель Евгения Анисифорова, сообщает тюменское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия".

"Мы стараемся помогать таким семьям. Благодаря сотрудничеству с восьмой поликлиникой, мы сможем расширить круг семей, нуждающихся в помощи", – поделился планами Сергей Сидоров.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДЦП , Единая Россия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 04.06.2019Фестиваль соседей порадовал тюменцев в Матмасах и на Мысу
17:54 04.06.20195 июня - события дня
17:43 04.06.2019Слепые актеры покажут тюменцам "Тарарам"
17:38 04.06.2019Первый региональный аграрный образовательный форум прошел в Тюмени