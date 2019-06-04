Тюменские единороссы приобрели для семьи Тархановых кресло-каталку и ортопедический матрас

| Фото: "Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

Кресло-каталку и специальный ортопедический матрас для семьи Тархановых из садоводческого товарищества "Березняки-2" близ Тюмени приобрели члены первичного отделения партии "Единая Россия" № 45 Сергей Сидоров и Баймрза Анисов.

20-летние Елена и Наталья Тархановы – инвалиды с тяжелой формой ДЦП. Их мама Светлана одна ухаживает за двумя дочерями. Проблемы со здоровьем у девочек начались с рождения. По словам Светланы Тархановой, ей предлагали отказаться от детей: предупреждали, что малышки проживут не больше пяти лет.

"Девочки спят вместе со мной, чтобы всегда быть под присмотром. Матрас до этого у нас был старый – мы его покупали шесть лет назад на свои деньги. Коляска поможет нам гулять, потому что до этого вывозить девочек гулять было абсолютно не на чем", – рассказала Светлана Тарханова.

Выбрать ортопедический матрас и кресло-каталку для Тархановых помогли главный врач поликлиники Ольга Дурегина и ее заместитель Евгения Анисифорова, сообщает тюменское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия".

"Мы стараемся помогать таким семьям. Благодаря сотрудничеству с восьмой поликлиникой, мы сможем расширить круг семей, нуждающихся в помощи", – поделился планами Сергей Сидоров.