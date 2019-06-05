  • 5 июня 20195.06.2019среда
  • USD65,1614
    EUR73,4239
  • В Тюмени 14..16 С 6 м/с ветер северный

В Ялуторовске учились устранять последствия аварии на дороге

Общество, 14:59 05 июня 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Тактико-специальные учения по ликвидации последствий ДТП прошли в Ялуторовске, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В них приняли участие пожарно-спасательные подразделения, экипажи ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи.

По замыслу, на 83 км автодороги Тюмень - Омск произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии в искореженном автомобиле оказались заблокированы водитель и пассажир. Спасатели деблокировали пострадавших, оказали первую помощь и передали их медикам.

Начальник пожарно-спасательной части Иван Парамонов отметил, что совместные учения проводятся ежегодно для повышения профессиональных навыков и отработки вопросов взаимодействия всех структур, задействованных при ликвидации ДТП.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТП , учения , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 05.06.2019Тобольск получит грант на реконструкцию Базарной площади и улицы Мира
15:10 05.06.2019Два выпускника Тюменской области выбрали ЕГЭ по китайскому языку
14:59 05.06.2019В Ялуторовске учились устранять последствия аварии на дороге
14:48 05.06.2019Тюменскому фронтовику, участнику трех войн, исполнилось 102 года