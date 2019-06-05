В Ялуторовске учились устранять последствия аварии на дороге

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Тактико-специальные учения по ликвидации последствий ДТП прошли в Ялуторовске, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В них приняли участие пожарно-спасательные подразделения, экипажи ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи.

По замыслу, на 83 км автодороги Тюмень - Омск произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии в искореженном автомобиле оказались заблокированы водитель и пассажир. Спасатели деблокировали пострадавших, оказали первую помощь и передали их медикам.

Начальник пожарно-спасательной части Иван Парамонов отметил, что совместные учения проводятся ежегодно для повышения профессиональных навыков и отработки вопросов взаимодействия всех структур, задействованных при ликвидации ДТП.