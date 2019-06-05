Обвиняемого в хищении денег у интернет-пользователей тюменца осудят

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

24-летний тюменец, обвиняемый в похищении денег у интернет-пользователей, предстанет перед судом. Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Заявления от граждан, которые пострадали от действий мошенника, поступили в тюменскую полицию летом 2018 года. "Во всех случаях ситуация была практически идентичной. В Интернете потерпевшие знакомились с девушкой, завязывалось общение. Через какое-то время с банковских счетов пропадала часть средств, при этом в смартфонах заявители находили информацию (SMS и электронные чеки) о том, что сами перевели деньги", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Оперативники и следователи регионального УМВД детально изучили обстоятельства каждого преступления, опросили потерпевших, провели комплекс необходимых мероприятий и установили, что злоумышленник использовал специальную программу. Она позволяла удаленно работать с мобильными устройствами. Заявители вспомнили, что сами устанавливали эту программу. Молодой человек получал доступ к банковским счетам, привязанным к телефону, а также через аккаунты в социальных сетях от имени потерпевших рассылал сообщения их знакомым с просьбой установить это приложение. В одном случае злоумышленник ради развлечения включал видеокамеру на смартфоне заявителя и наблюдал за тем, что происходит у него дома.

По версии следствия, тюменец подробно продумал противоправную схему, но не учел ряд технических моментов, поэтому мог переводить со счета жертвы не более 1 тыс. 500 рублей в сутки. Потерпевшие вовремя замечали неладное и связывались с банком. Общая сумма ущерба составила около 10 тыс. рублей.

Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. В отношении него возбуждены уголовные дела по ст. 272 "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и 159.6 "Мошенничество в сфере компьютерной информации" УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.