Как развивать и продвигать бизнес-проекты, расскажут в Школе социального предпринимательства

| Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

Третий набор открыла Школа социального предпринимательства в Тюмени. Обучение стартует 15 июня в 10 часов по адресу пр. Геологоразведчиков, 14а.

Как пояснил начальник отдела информации Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Дмитрий Утьев, главное, что отличает социального предпринимателя, это его миссия, которая направлена на решение или смягчение социальных проблем в обществе. И прибыль, которую получают социальные предприниматели, измеряется не в денежном эквиваленте, а в увеличении социального блага.

За 2017-2018 годы в Школу социального предпринимательства было зачислено более 200 участников, выпущено 149 социальных бизнес-проектов. Около 35% из них реализуются, создано более 70 рабочих мест, рассказал он.

В Школе социального предпринимательства начинающие и действующие предприниматели, представители социально ориентированных некоммерческих организаций обучаются технологиям запуска, продвижения и развития бизнес-проектов в социальной сфере, получают знания в области правовых и финансовых основ бизнеса, узнают о государственной поддержке социального предпринимательства, знакомятся с успешными проектами.

Образовательный процесс выстроен в формате тренинга, что позволяет максимально вовлечь участников в процесс обучения, наладить коммуникации внутри группы, рассмотреть на примере реальных задач ситуации, с которыми социальный предприниматель может столкнуться в работе. Задача тренеров заключается в формировании у участников конкретных практических инструментов, которые он сможет применять и использовать при реализации любого проекта.

"Помимо того, что итогом в Школе социального предпринимательства является презентация проектов и защита перед комиссией, состоящей из представителей профильных департаментов, представителей бизнеса, общественных организаций, участники для себя понимают, кто они: социальные или не социальные предприниматели, общественники или им ближе некоммерческий сектор", - отметил Дмитрий Утьев.

Кристина Шехирева