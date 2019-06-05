Руслан Кухарук: Тюмени интересны проекты компаний из Кореи

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Представители ведущих строительных компаний Республики Корея презентовали свои наработки в администрации Тюмени 5 июня. Общение в таком формате послужит успешному развитию сотрудничества, уверен глава города Руслан Кухарук.

Исполнительный директор компании YedaEngineering Со Канг Чжин представил информацию о технологиях электроснабжения, энергосбережения, организации системы умных домов, умных парковок, интеллектуальных системах безопасности во дворах и общественных пространствах и так далее. На счету этой компании много различных проектов, в том числе завод полупроводников Sаmsung и Hyundai, исследовательский центр Hyundai, олимпийские объекты и крупный выставочный комплекс Экспо.

Доклад о системах отопления, охлаждения, кондиционирования, водоснабжения, водоотведения и вентиляции представил заместитель гендиректора компании Hanguk Facility Джанг Бёнг Юн. Так, все значимые объекты в Корее проектируются при помощи информационного моделирования здания (BIM - Building Information Model). Это позволяет с большой точностью проработать все инженерные решения масштабных проектов. В качестве примера он привел многофункциональный центр, где на площади более 300 тыс. метров разместились торговый центр, автовокзал с автобусными терминалами внутри здания и развлекательный центр. Для создания комфортной среды Hanguk Facility в центре реализовала технологию балансировки воздуха, благодаря чему потоки воздуха из разных зон не смешиваются.

Джанг Бёнг Юн подчеркнул, что правительство Кореи основной задачей для всех ставит разработку систем, позволяющих максимально сократить количество потребляемой энергии. Еще одной особенностью страны является то, что строительство новых объектов заметно сокращается, ставка делается на преобразование устаревших зданий, которым около 30-40 лет.

SENEngineering занимает первое место среди компаний, специализирующихся на конструктивных решениях. На ее счету более 5 тысяч проектов. Особенно тюменцев заинтересовала информация о каркасном строительстве и облегченных на треть бетонных плитах перекрытия.

"Технологии мы применяем не только в Корее, но и в зарубежных проектах. Уверен, что технологии, которые мы разработали в Корее можно успешно применять как в Тюмени, так и во всей России", - уверен исполнительный директор компании Пак Сон У.

Данные темы интересны и актуальны для Тюмени, отметил глава города Руслан Кухарук.

"На рынке много различных предложений от зарубежных и российских компаний, но мы понимаем, что корейцы не первый год такие технологии успешно используют, поэтому нам интересен их опыт, - говорит он. - Создание энергоэффективных объектов и городов – это цель, к которой должно стремиться все человечество. И для себя мы понимаем, что нам нужно ориентироваться на энергосберегающие технологии и учитывать их при возведении новых объектов".

Глава города счел, что эта информация, будет полезна тюменским застройщикам и предложил в следующий раз провести встречу с приглашением местных компаний.

Почетный консул Республики Корея в Тюмени Игорь Самкаев в беседе с журналистом "Тюменской линии" сообщил, что самые передовые компании Кореи готовы делиться своими наработками с нашим регионом.

"Потенциал взаимоотношений высокий. Максимальное знакомство состоится в мае 2020 года - к нам приедут 50 компаний: производственники, промышленники. С нашей стороны тоже будет около 50 компаний".

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, в конце апреля тюменская компания "Инвест Групп" и корейская компания Junglim Architecture Co Ltd в Сеуле подписали контракт о разработке проекта международного выставочного центра. Объект предполагается возвести рядом с аэропортом "Рощино". Выставочный центр будет иметь площадь приблизительно 7 тыс. кв. метров.

Татьяна Тихонова