  • 29 апреля 201929.04.2019понедельник
  • USD64,7053
    EUR72,0882
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер северо-западный

Корейская компания разработает проект международного выставочного центра в Тюмени

Экономика, 17:59 29 апреля 2019

Фото пресс-службы почетного консула Республики Корея в Тюмени

Контракт о разработке проекта международного выставочного центра в Тюмени подписали представители тюменской строительной компанией ООО "Инвест Групп" и корейской компанией Junglim Architecture Co Ltd в Сеуле 29 апреля.

Объект предполагается возвести на участке земли рядом с международным аэропортом "Рощино". Выставочный центр будет иметь площадь приблизительно 7 тыс. кв.м.

Строительство объекта проведут с применением энергоэффективных и передовых архитектурных технологий. Известно, что международный выставочный центр в Тюмени станет уникальным объектом, не имеющим аналогов на территории региона.

Корейская компания Junglim Architecture Co. Ltd была основана в 1962 году. На сегодняшний день - входит в тройку крупнейших строительных компаний Южной Кореи. На ее счету по-настоящему масштабные проекты: Голубой дворец президента, аэропорт Инчхон, национальный музей Кореи, госпиталь Северанс, корейский международный выставочный центр, национальная цифровая библиотека Сеула, олимпийские объекты в Пхенчхане.

Проекты компании Junglim Architecture Co. Ltd реализованы во многих странах мира. Тюмень - первый российский город, в котором компании приняла решение реализовать свой проект.

Напомним, что в начале марта в Тюмени прошел российско-корейский архитектурно-строительный форум. Мероприятие собрало представителей регионального правительства и администрации города, научного сообщества, строителей, проектировщиков, студентов, руководителей предприятий и топ-менеджеров компаний обеих стран.

Ранее, в январе 2019, делегация тюменского региона во главе с заместителем губернатора Ларисой Теплоуховой и почетным консулом Республики Корея в Тюмени Игорем Самкаевым приняли участие во встрече с чрезвычайным и полномочным послом Российский Федерации в Республике Корея Андреем Куликом и торговым представителем Российской Федерации в Республике Корея Михаилом Бондаренко. Тогда стороны обсудили перспективы сотрудничества тюменских предприятий с бизнесом республики.

Фото пресс-службы почетного консула Республики Корея в Тюмени Фото пресс-службы почетного консула Республики Корея в Тюмени Предполагаемый вид проектируемого экспоцентра в Рощино | Фото: ИА "Тюменская линия" ﻿

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# архитектура , инвестиции , строительство , Южная Корея

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:59 29.04.2019Корейская компания разработает проект международного выставочного центра в Тюмени
17:16 29.04.2019Абатские аграрии первыми в регионе приступили к севу гороха
17:12 29.04.2019Битвой поваров объявили о начале старта общероссийского конкурса "Михайловский – ключ к успеху"
15:16 29.04.2019В Тобольске реализовали одиннадцать новых инвестпроектов