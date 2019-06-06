Детская шалость со спичками привела к пожару в Заводоуковске

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожар в двухквартирном доме в Заводоуковске произошел по вине детей, игравших со спичками, сообщает МЧС России по Тюменской области.

По тревоге были подняты пожарные 93 пожарно-спасательной части, отдельных постов сел Падун и Новолыбаево. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение кровли по всей площади и хозяйственных построек квартиры одной из квартир.

В результате пожара пострадали строение всего дома, хозпостройки второй квартиры. Огнем уничтожено имущество жильцов квартиры №1, а также хозяйственные постройки.

Удалось спасти соседние жилые дома и надворные строения на сумму в несколько миллионов рублей. Как выяснили дознаватели межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7, загорелся двухквартирный дом из-за того, что дети баловались со спичками рядом со строением.

Сотрудники МЧС России по Тюменской области просят взрослых не разрешать детям пользоваться спичками и свечами. Не стоит оставлять маленьких детей рядом с открытыми работающими электроприборами, каминами, печами и плитой с газовыми конфорками. Необходимо заучить с детьми номера телефонов экстренных служб.