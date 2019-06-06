Сотрудника УФСИНа осудили за превышение полномочий

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Бывшего заместителя начальника регионального УФСИН осудили за превышение полномочий в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В марте 2017 года подсудимый дал указание временно исполняющему обязанности начальника лечебного исправительного учреждения №19 заключить с региональным УФСИН два государственных контракта на поставку учреждением более 850 тыс. яиц и 50 тонн мяса выращенных осужденными кур для нужд уголовно-исполнительной системы. Между тем, в лечебном исправительном учреждении не было условий и специалистов для разведения кур.

В целях создания видимости исполнения контрактов с одной из предпринимательниц заключили договор на поставки цыплят, кур-несушек и комбикорма. Она поставляла яйца и мясо кур, которые покупала на птицефабриках. Однако выполнить в полном объеме государственный контракт не вышло. В результате чего УФСИН недополучило 21,5 тонну мяса кур на общую сумму более 2,3 млн рублей.

Кроме того, подсудимый, ранее занимая должность начальника лечебного исправительного учреждения №19, несколько раз привлекал двух осужденных для ремонта системы водоснабжения, облагораживания территории и текущего ремонта своего дачного дома и построек.

Суд назначил бывшему первому заместителю начальника УФСИН два года лишения свободы условно. Кроме того, лишил его на два года права занимать должности на государственной службе.

Предпринимательница находится под следствием. Ей предъявлено обвинение по факту мошенничества.