Тюменец пригрозил супруге убийством

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в угрозе убийством, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В одном из домов на территории СНТ "Березняки" поссорились супруги. Женщина потребовала, чтобы ее муж отправился на работу. В ходе словесного конфликта разъяренный тюменец схватил лопату, замахнулся на свою жену, угрожая убийством. Напуганная женщина позвонила в полицию. Прибывший на место происшествия участковый задержал 31-летнего дебошира.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.