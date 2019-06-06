  • 6 июня 20196.06.2019четверг
  • USD65,1243
    EUR73,3690
  • В Тюмени

Тюменец пригрозил супруге убийством

Происшествия, 15:05 06 июня 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в угрозе убийством, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В одном из домов на территории СНТ "Березняки" поссорились супруги. Женщина потребовала, чтобы ее муж отправился на работу. В ходе словесного конфликта разъяренный тюменец схватил лопату, замахнулся на свою жену, угрожая убийством. Напуганная женщина позвонила в полицию. Прибывший на место происшествия участковый задержал 31-летнего дебошира.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# супруги , угроза убийством

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:05 06.06.2019Тюменец пригрозил супруге убийством
14:32 06.06.2019Сотрудника УФСИНа осудили за превышение полномочий
13:59 06.06.2019Селянин грозился застрелить гостя из ружья
12:53 06.06.2019Югорчанин пытался заработать на браконьерской осетрине