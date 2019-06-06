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Пожилая тюменка разбилась насмерть, упав с высоты четвертого этажа

Происшествия, 11:14 06 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщина 1946 года рождения погибла, упав с высоты четвертого этажа на ул. 30 лет Победы в Тюмени 5 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина.

Сообщение поступило в отдел полиции №1 в 14 часов 52 минуты. "Женщина погибла на месте, выпав с четвертого этажа многоэтажного дома по улице 30 лет Победы. Личность и характер смерти устанавливаются", — рассказала Мария Новопашина. Она добавила, что женщина находилась дома одна. По предварительной версии, смерть не носит криминальный характер.

Бригада скорой помощи, по словам пресс-секретаря регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина, прибыла на место в 14 часов 58 минут. Медики констатировали смерть.

Инна Пахомова

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# падение с высоты , полиция , скорая помощь

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