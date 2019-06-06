II Уральский культурный форум пройдет в Тюменской области

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

II Уральский культурный форум примет Тюменская область. Об этом стало известно на открытии I Уральского культурного форума, который стартовал в Екатеринбурге на сцене Свердловской государственной филармонии 5 июня.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков передал символ форума директору департамента культуры Тюменской области Елене Майер, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Елена Майер подчеркнула, что сегодня в сфере культуры наступило особое время - время роста, новых возможностей и перспектив. По мнению главы департамента культуры региона, проведение Уральского культурного форума в Тюменской области — большая честь и ответственность для нашего региона.

В рамках форума регион представляет делегация в составе 250 человек. Свое мастерство продемонстрируют ведущие коллективы региона - Тюменский филармонический оркестр, хоровая капелла тюменской филармонии, фольклорный ансамбль "Росстань", Тюменский драматический театр, ансамбль танца "Зори Тюмени".

Добавим, в мероприятиях форума принимают участие около трех тысяч человек. Площадкой для основной пленарной сессии, которая состоится 6 июня, станет Уральский государственный театр эстрады. Кроме того, гости увидят гастрольные показы театров Уральского федерального округа, в том числе и Тюменского драматического театра, который представит спектакль "Ветер в тополях". Завершится культурный форум, как сообщают организаторы, парадом духовых оркестров.