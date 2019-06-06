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Почти семьсот Пушкиных зарегистрированы на mos.ru

Общество, 13:15 06 июня 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

42 полных тезок Александра Сергеевича Пушкина зарегистрировалось на официальном сайте мэра Москвы.

"Ко дню рождения поэта департамент информационных технологий решил подсчитать, сколько Пушкиных зарегистрировано на mos.ru. Выяснилось, что личные кабинеты на городском портале завели 697 жителей Москвы с фамилией Пушкин, а с фамилией, именем и отчеством Александр Сергеевич Пушкин — 42 человека", — рассказали в пресс-службе ведомства.

На официальном сайте мэра Москвы зарегистрировались 124 Александра Пушкина, 33 тыс. 668 Александров Сергеевичей и 343 тыс. 223 Александра.

Mos.ru - городской портал, который позволяет быстро получить доступ к городским сервисам. Зарегистрироваться на сайте может любой житель столицы, у которого есть электронная почта и мобильный телефон.

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# Александр Пушкин , День русского языка

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