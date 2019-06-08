На концерте ансамбля украинской песни тюменцам раздадут вареники

| Фото: ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Вареники раздадут артисты зрителям в завершении концерта ансамбля украинской песни "Зорецвит", который пройдет в ДНК "Строитель" в Тюмени 9 июня в 16 часов, сообщают организаторы.

В программе — не только народные песни на русском и украинских языках, но и хореографические номера.

В репертуаре ансамбля "Зорецвит" самые разные произведения, отражающие многогранность культуры Украины. Прозвучат лиричные, напевные, шуточные и задорные песни. Впервые для зрителей выступят дуэты, созданные на базе ансамблей "Зорецвит" и "Джерельце". Солист ансамбля Сергей Никитин исполнит сольные номера под аккомпанемент гитары.

В завершении концерта под шуточную песню "А мій милий вареничкив хоче" дуэта "Надiя" артисты раздадут зрителям вареники.

Вход — 110р. Возрастное ограничение: +6.