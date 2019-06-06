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В Исетской больнице ликвидировали условный пожар

Общество, 18:21 06 июня 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Пожарные учения провели спасатели в областной больнице № 13 села Исетское. По легенде, из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в палате хирургического отделения на третьем этаже, сообщает МЧС Тюменской области.

Персонал сообщил о "пожаре" и начинал эвакуацию людей из опасной зоны. Прибывшие пожарные осмотрели помещения на наличие людей и приступили к тушению. В результате слаженных действий пожарных и персонала все пациенты эвакуированы, а пожар успешно ликвидирован.

"Целью учений была отработка действий персонала учреждения и отработка навыков и умений пожарных при ликвидации пожара на объекте здравоохранения. С поставленными в ходе учений целями и задачами огнеборцы и обслуживающий персонал больницы справились успешно", - отметил начальник пожарного отряда Ильгиз Назмутдинов.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Исетское , учения

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