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Карнавальное шествие "Конек-горбунок. Новый элемент" пройдет в Тобольске

Общество, 14:16 08 июня 2019

из группы "Центр искусств и культуры Тобольска" во ВКонтакте | Фото: из группы "Центр искусств и культуры Тобольска" во ВКонтакте

Карнавальное шествие "Конек-горбунок. Новый элемент", посвященное празднованию 432 годовщины со дня образования Тобольска, пройдет 29 июня, сообщает Центр искусств и культуры Тобольска.

В шествии могут принять участие предприятия, организации, учреждения, общественные организации, творческие, молодежные движения, ветеранские, национально-культурные организации, партии и другие объединения. Каждая организация создаст микроколонну, которая должна состоять из не менее 20 человек.

Согласно положению о проведении карнавального шествия, участники должны выбрать тему по мотивам сказки П. П. Ершова "Конек-горбунок". Предлагаются сюжеты для четырех колонн — "Цариций" (интерпретация героя Царь в химический элемент), "Жароптицум" (интерпретация героя Жар-птица), "Горбуновий" (интерпретация Конька-горбунка) и "Китоградий" (интерпретация персонажа Рыба-кит).

По итогам карнавального шествия конкурсная комиссия определит победителей. Награждение состоится 29 июня.

Организации могут подать заявки в Центр искусств и культуры Тобольска (структурное подразделение ДК "Речник": мкр. Иртышский, ул. Железнодорожная, 20, cd.rechnik@mail.ru, телефон: (3456) 33-22-02 не позднее 10 июня.

Отметим, в 2019 году отмечается 150-летие со дня образования периодической таблицы Д. И. Менделеева и 185 лет со дня первой публикации сказки П. П. Ершова "Конек-горбунок".

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# День города , Конек-Горбунок , шествие

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