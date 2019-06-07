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Пострадавших в условном ДТП спасали в Ялуторовске

Общество, 15:49 07 июня 2019

24 ОФПС по Тюменской области | Фото: 24 ОФПС по Тюменской области

Условное дорожно-транспортное происшествие ликвидировали спасатели на автодороге Тюмень – Омск. По легенде, в поврежденном автомобиле оказались заблокированы водитель и пассажир, сообщает администрация Ялуторовского городского округа.

В учениях приняли участие пожарно-спасательные подразделения, экипажи ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи Ялуторовска.

Спасатели, прибывшие на место ДТП, с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавших, оказали первую помощь и передали их бригаде скорой помощи.

24 ОФПС по Тюменской области | Фото: 24 ОФПС по Тюменской области

Начальник пожарно-спасательной части Иван Парамонов по итогам учений отметил, что совместные учения проводятся ежегодно для повышения профессиональных навыков и отработки взаимодействия структур.

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# ГИБДД , ДТП , учения , Ялуторовский район

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