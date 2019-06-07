В АО "Транснефть-Сибирь" выбрали лучший расчет добровольной пожарной дружины

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

Команда Специализированного транспортного управления АО "Транснефть-Сибирь" стала победителем в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины", сообщает пресс-служба компании.

Второе место было присуждено дружине из Уренгойского управления магистральных нефтепроводов (УМН), третье место заняла сборная Сургутского УМН.

Конкурс состоялся на стадионе "Геолог" в Тюмени 5-6 июня, в нем приняли участие 12 команд из основных подразделений общества.

Команды соревновались в преодолении стометровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете, челночном беге, боевом развертывании от пожарного автомобиля, а также теоретической подготовке.

Пожарно-прикладной спорт призван развивать силу, координацию, выносливость, быстроту реакции, а также умение выдерживать значительные физические нагрузки, работать в дыму при высоких температурах. Прошедшие соревнования продемонстрировали, что этими навыками специалисты, входящие в состав добровольных пожарных дружин, обладают в полной мере.

Всего в состав добровольных пожарных дружин (ДПД) АО "Транснефть-Сибирь" входят более тысячи человек, в том числе рядовые сотрудники – слесари, механики, водители, линейные трубопроводчики. Они принимают участие в регулярных учебно-тренировочных занятиях, проходят соответствующее обучение и инструктажи. Теоретические знания и практические навыки в области пожарной безопасности повседневно применяются в укреплении трудовой дисциплины и соблюдении техники безопасности на производстве. Также члены ДПД проводят профилактическую работу в трудовом коллективе.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда АО "Транснефть-Сибирь", которая представит предприятие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди организаций системы ПАО "Транснефть". Финальный этап пройдет в г. Тюмени в июле 2019 года.