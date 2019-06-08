Ишим отмечает День города

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Год театра и 185-летие сказки "Конек-горбунок" стали главными темами на открытии празднования Дня города в Ишиме.

Праздник открыли яркие театрализованные представления детских и взрослых творческих коллективов города.

На стадионе "Центральный" несмотря на проливной дождь собралось много людей. Почётные гости поздравили ишимцев с Днём города - лучшим представителям предприятий и организаций были вручены грамоты и благодарности губернатора Тюменской области и председателя областной думы.

Глава Ишима Федор Шишкин поздравляю земляков С Днем города, отметил их вклад в развитие муниципалитета.

"Ишим развивается динамично, строятся и ремонтируются социальные объекты, это очень важно. Особые слова благодарности адресую нашим ветеранам. Они заложили крепкий фундамет в становление и процветание Ишима, наша задача - сделать город еще лучше . Ишим поддержали на федеральном уровне - мы победили во Всероссийском конкурсе - из федерального бюджета городу выделили 85 млн рублей на благоустройство", - подчеркнул он.

Во время празднования Дня города генеральному директору ишимского ПАТП Петру Павлюченко решение присвоили звание "Почетный гражданин города", знак почета вручил глава муниципалитета.

На Коркинской площади прошла первая Никольская книжная ярмарка. Она объединила литературную, торгово-выставочную и культурно-досуговую секции. Для ишимцев и гостей города работали летние читальные залы, действовал литературный марафон, мастер-классы, квесты, была организована работа площадок издательств и книготорговых палаток.

Литературная светелка, кукольный театр, арт-полянка, книжные выставки уникальных краеведческих изданий, инсталляция предметов из фондов библиотек дополнили яркую атмосферу праздника.

Изюминкой праздника стал фестиваль народной культуры "Иванушка Петрович" с участием Российского центра "Играй, гармонь" им. Геннадия Заволокина, который начался в 16 часов в Фестивальном парке.

Завершится празднование Дня города красочным салютом.

Инна Кондрашкина