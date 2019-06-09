В Тюмени определились победители Межрегионального чемпионата МЧС

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Сборная команда Югры победила в общекомандном зачете Межрегионального чемпионата МЧС. Соревнования по пожарно-спасательному спорту "Мемориал М. А. Федорова" проходили на стадионе "Геолог" с 7 по 8 июня в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На втором месте - команда Свердловской области, третьей стала сборная Ямало-Ненецкого автономного округа.

Турнир, посвященный памяти заслуженного тренера Михаила Александровича Федорова, собрал шесть команд Уральского региона и Приволжского федерального округа.

Второй день начался в манеже Тюменского учебного центра на Верхнем Бору, соревнованиями мужчин и женщин в подъеме по штурмовой лестниц. После чего спортсмены переехали на стадион "Геолог", где прошел заключительный вид, пожарная эстафета.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Максим Низамов отметил: