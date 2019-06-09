Житель Винзилей ранил соседа отверткой

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

задержали оперативники Тюменского района. Нетрезвый житель поселка Винзили ударил соседа в живот отверткой, сообщает УМВД Тюменской области.

В дежурную часть полиции поступила информация от сотрудников медицинского учреждения поселка Винзили. К ним доставили раненного 63-летнего мужчину.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 64-летний односельчанин потерпевшего. Оперуполномоченные уголовного розыска задержали злоумышленника.

Как выяснилось, в день происшествия подозреваемый находился у себя дома. В состоянии алкогольного опьянения он поисках сигареты вышел на улицу и стал громко звать знакомого. На шум из соседней квартиры вышел потерпевший, который попросил не шуметь.

Замечание разозлило мужчину, у которого с собой оказалась отвертка. Он нанес потерпевшему удар в живот и ушел к себе домой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.